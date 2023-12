Monterosi – Turris 3-3 – Quarto pareggio consecutivo per i corallini

Pareggia ancora la squadra di Caneo che contro il fanalino di coda Monterosi non riesce a tornare alla vittoria, nonostante si trovasse a pochi minuti dal termine in vantaggio.

Parte male il match per la Turris che si trova sotto di due reti. La prima causata da un errore di Esempio, la seconda rete subita da calcio di rigore. Poi la reazione con Maestrelli e si va a riposo con un solo gol di svantaggio.

Nella seconda frazione trova prima il pari e poi il vantaggio la squadra di Caneo, che però non riesce a tenere botta fino al 90′ subendoa rete del pareggio.

Nel finale 3 grandi occasioni per la Turris che però non vengono concretizzate.

Primo tempo

Al 13′ Monterosi in vantaggio. Esempio sbaglia clamorosamente l’appoggio al portiere, mandando in porta Pittante che serve al centro Costantino e l’attaccante dei padroni di casa, non sbaglia.

Al 19′ gol annullato alla Turris. Maestrelli insacca di testa dagli sviluppi di una punizione, ma il direttore di gara annulla per un fallo in attacco.

Al 36 rigore per il Monterosi.

Al 37′ raddoppio dei padroni di casa. Ancora Costantino che realizza dagli undici metri spiazzando Fasolino.

Al 46′ accorcia le distanze la Turris con Maestrelli. Cross dalla destra di Burgio, indecisione di Mastrantonio in uscita e il numero 13 corallino insacca.

Secondo tempo

Al 55′ occasione per i corallini. Cross sul secondo palo di Burgio per Cum che calcia, ma Mastrantonio è reattivo e para.

Al 58′ pareggia la Turris. Palla vagante in area, arriva Nocerino che calcia potente sotto la traversa e realizza.

Al 63′ rimonta la Turris. Scambio in area di rigore tra Franco e Maniero, il numero 19 corallino si trova a tu per tu col portiere e torna al gol dopo 15 partite.

Al 74′ ci prova Franco dal limite, pallone alto di poco.

Al 81′ occasione per il Monterosi con Fantacci che se lo divora dopo aver ricevuto un cross sul secondo palo, ma manda alto.

Al 85′ vicina al pari la Turris con Matera che calcia dai 25 metri, pallone fuori.

Al 86′ pareggio del Monterosi con Vano che di testa appoggia in rete dopo una torre di Bittante.

Al 90′ doppia occasione per la Turris. Se lo divora letteralmente Nocerino che solo davanti al portiere sbaglia il controllo e nonostante avesse saltato il portiere si fa anticipare dal difensore che manda in angolo.

Dagli sviluppi del corner Guida colpisce di testa, ma il pallone sfiora il palo.

Al 92′ ancora corallini vicini al gol con De Felice che riceve un cross dalla sinistra, ma manda alto.