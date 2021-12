Malta – Bloccati altri undici studenti del Basso Molise positivi al Covid-19

Dopo i 6 di Campobasso che sono risultati positivi al Covid dopo aver effettuato dei tamponi rapidi, altri undici studenti del Basso Molise sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi rapidi a cui si sono sottoposti prima di imbarcarsi sul volo di rientro per l’Italia. Nelle ultime ore si sono quindi aggiunti altri tre studenti provenienti dall’Istituto Agrario di Larino e otto dal Boccardi di Termoli. Anche loro fanno parte del progetto “Erasmus Plus” di alternanza scuola lavoro. I giovani sarebbero dovuti rientrare in Italia domenica sera, con il volo delle 19:50 assieme ai compagni risultati negativi ai controlli. Gli studenti, asintomatici e con Green Pass, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non potranno così riabbracciare le famiglie finchè non si saranno negativizzati, cosa che non potrà avvenire prima della fine dell’anno. Il prossimo test è previsto dopo il 31 dicembre.