Coronavirus – Un altro vaccino Usa arriva in Europa, l’Ema dà il via a Novavax

L’Agenzia europea per la regolamentazione dei medicinali (Ema) ha annunciato lunedì di aver dato il via libera all’approvazione di un nuovo vaccino contro il coronavirus dell’azienda farmaceutica americana Novavax. Dopo l’approvazione ufficiale della Commissione europea, Novavax sarà il quinto vaccino contro la covida-19 ad essere approvato per l’uso nell’Unione europea. A differenza di altri quattro vaccini già approvati, Novavax è un vaccino a base di proteine. Contiene minuscole particelle costituite da una versione prodotta in laboratorio della proteina appuntita Sars-CoV-2, un virus che causa la malattia da covid-19. Pfizer/BioNTech e Moderna sono vaccini con RNA per la trasmissione dei dati, mentre AstraZeneca e Johnson & Johnson’s sono vaccini vettoriali. Novavax, con sede nel Maryland,, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha chiesto l’approvazione dell’UE a novembre.