Juve Stabia – Turris: derby vietato ai tifosi corallini

Campionato nazionale di Serie C, girone C. Partita “Juve Stabia – Turris” del 26 febbraio 2024. Disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Torre del Greco.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, informa che è stata vietata la vendita, ai residenti nel comune di Torre del Greco, dei biglietti per l’incontro di calcio “Juve Stabia – Turris” di serie C, girone C, in programma il 26 febbraio prossimo presso lo stadio “R. Menti” di Castellammare di Stabia.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del scorso 15 febbraio, ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie sfociata in passato in gravi incidenti.