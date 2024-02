Francavilla – Turris 0-0 – I corallini conquistano un ottimo punto in trasferta

Buona prova dei corallini, che in quel di Francavilla, pareggiano, una gara importante in ottica salvezza.

Concedono poco gli uomini di Menichini, che nel primo tempo riescono addirittura a rendersi pericolosi con un tiro in diagonale Jallow, su sviluppo di contropiede.

Nel secondo tempo il Francavilla ha la chance più grande del match, con un rigore ad inizio ripresa, parato da Marcone.

Domenica al Liguori, altro scontro diretto, arriva il Potenza.

Primo tempo

Al 18′ corallini pericolosi con Jallow che salta un difensore, entra in area, calcia in diagonale, pallone però che si alza e finisce di poco sopra la traversa.

Al 40′ ci prova il Francavilla con Carella dal limite, tiro strozzato e palla in out.

Secondo tempo

Al 46′ occasione per la Turris. Inserimento in area di Panelli, che però non trova il pallone su passaggio di Jallow.

Al 47′ rigore per la Virtus Francavilla.

Al 48′ Marcone para il rigore ad Artistico.

Al 58′ occasione ancora per i corallini. Pasticcio tra Gasparro e Branduani, e D’Auria non riesce ad intercettare il pallone.

Al 40′ Turris pericolosa. Punizione di Franco Branduani devìa in corner.