Ischia/Capri – Denunciati 4 soggetti dalla Polizia

Nei giorni scorsi, a Polizia di Stato ha denunciato 4 soggetti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno denunciato un 16enne ed 15enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per furto aggravato; il 16enne è stato, altresì, denunciato anche per danneggiamento e guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Principessa Margherita per la segnalazione di furto di un motociclo da parte di due giovani.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori sono stati avvicinati da un uomo che, indicando i due minori in questione, ha riferito che questi ultimi avevano appena asportato il suo scooter.

Per tali motivi, i due sono stati denunciati dal personale operante e affidati ai genitori, mentre il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.

Gli agenti del Commissariato di Capri, invece, nel corso dei controlli del territorio effettuati nella giornata di domenica sull’isola, hanno denunciato un 35enne caprese per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nel corso della medesima attività, i poliziotti hanno controllato un soggetto, identificato per un 58enne residente a Capri, trovandolo in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.670 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, il predetto è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.