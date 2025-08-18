Napoli – Rapina e droga: due arresti in città

Piazza del Carmine: rapina una donna. La Polizia di Stato trae in arresto un 16enne.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne napoletano per rapina.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, all’angolo con via Ernesto Capocci, sono stati avvicinati da alcune persone le quali hanno segnalato una rapina in atto ai danni di una donna da parte di un soggetto a bordo di uno scooter.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno individuato in via Capocci il giovane a bordo del motociclo che veniva rincorso dalla vittima e che, alla loro vista, si è dato alla fuga finchè non è stato raggiunto in piazza del Carmine e bloccato; gli operatori hanno trovato il prevenuto in possesso di un telefono ed hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che lo stesso lo aveva rapinato poco prima alla vittima.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 80 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllato 11 veicoli.

Vasto: sorpreso con la droga. Arrestato 21enne dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Benedetto Cairoli, hanno notato un soggetto a bordo di un’auto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona appiedata ma, accortisi della loro presenza, si sono dileguati in direzioni diverse; in quei frangenti, il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in vico I Casanova, il prevenuto ha abbandonato l’auto per proseguire la fuga a piedi finchè, con il supporto di altre pattuglie, poco dopo, non è stato rintracciato e bloccato in via Firenze; inoltre, all’interno dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto 14 stecche di hashish del peso complessivo di circa 15 grammi e 200 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.