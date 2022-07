India – Tempesta di fulmini nel Bihar, 20 morti in 24 ore

Almeno 20 persone sono morte in India in sole 24 ore dopo essere state colpite dai fulmini in seguito alle piogge monsoniche che si sono abbattute in 8 distretti dello Stato orientale del Bihar. Nelle prossime ore sono previsti altri temporali con fulmini nelle zone settentrionali dello Stato. Le autorità locali hanno annunciato un risarcimento di 400 rupie (pari a 5 dollari) per le famiglie di ciascuno dei deceduti.