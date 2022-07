Cina – Coronavirus: quasi un milione di persone in lockdown in un’area di Wuhan

Quasi un milione di persone sono state poste in lockdown in un sobborgo di Wuhan, la città centrale della Cina dove è stato registrato per la prima volta il coronavirus. Lo riporta la Bbc, precisando che ai residenti del distretto di Jiangxia è stato ordinato di rimanere all’interno delle loro case per tre giorni dopo che sono stati rilevati quattro casi di Covid asintomatici. La Cina mantiene così la sua politica “zero Covid”.