Fonte e foto sportellodeidiritti.org

India – Auto cade nel vuoto dal parcheggio multipiano

Anche se abbiamo tutti sentito tante storie sugli autisti e sui parcheggi, questo, però, supera ogni immaginazione anche se per fortuna non si è verificata alcuna tragedia. Il momento dell’incidente è scioccante…avvenuto in un garage multipiano in India ed è stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso. Nel video diventato virale si vede un’auto che colpisce il suolo con grande forza, provocando la rottura del pavimento. Il conducente di fatto inserisce erroneamente la retromarcia, abbatte il guardrail e il veicolo cade dal primo piano. Nella loro sfortuna, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i passeggeri sono stati fortunati e illesi mentre i passanti sono stati per alcuni minuti in serio pericolo. Alcuni passanti si precipitano sul posto e cercano di liberarli per vedere se è tutto a posto.