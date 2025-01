Tunisia – Italiano 73enne ucciso nella sua casa

Un italiano è stato ucciso nella sua casa in Tunisia, a Sousse. L’uomo, un 73enne marchigiano residente in Italia, ma con una proprietà per le vacanze nel Paese nordafricano, è stato aggredito e gli sono stati rubati l’auto ed il cellulare, riferiscono all’ANSA fonti che conoscevano la vittima, un ex professore di latino e greco. Ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione.