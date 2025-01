Torre del Greco – Medico non rilascia le prescrizioni richieste, aggredito da 70enne già detenuto ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Torre del Greco hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura nei confronti di un 70enne già sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di uscita.

I fatti dietro l’aggravamento si sono verificati lo scorso 22 gennaio. L’uomo, accompagnato dalla sua convivente, si era recato presso lo studio del proprio medico di base per richiedere alcune prescrizioni. Al rifiuto del professionista di rilasciare certificazioni non ritenute necessarie, il 70enne ha reagito con violenza, afferrando il medico per il bavero della giacca.

La compagna, invece, ha brandito una sedia con atteggiamento minaccioso, desistendo solo grazie all’intervento della segretaria. Subito dopo, i due si sono allontanati dallo studio senza causare danni o lesioni fisiche. Il medico, tuttavia, ha presentato ai carabinieri una denuncia nei confronti di entrambi.

L’episodio ha spinto i militari a richiedere un aggravamento della misura detentiva. Oggi, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, il 70enne è stato tratto in arresto e trasferito presso il carcere di Poggioreale.