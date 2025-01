Gragnano – Droga, arrestato 32enne

Servizi di controlli straordinari ad Agerola e a Gragnano per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia con il prezioso contributo dei carabinieri forestali.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio V.D.R*, gragnanese del ’93 già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e nella cucina, all’interno di un armadietto, sono stati rinvenuti degli ovuli per un totale di 50 grammi di hashish. Sequestrati anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione.

L’arrestato è in attesa di giudizio.

Le perquisizioni hanno permesso di trovare e sequestrare contro ignoti 8 grammi di droga tra marijuana, cocaina e crack. Le dosi erano nascoste nelle fessure di un muro a Gragnano in via Nuova San Leone.

Durante i controlli i carabinieri hanno denunciato anche il legale rappresentante di un autolavaggio. L’attività non aveva le autorizzazioni necessarie e l’intera area è stata sequestrata. L’uomo deve rispondere di gestione illecita di rifiuti.