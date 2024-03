Gori in campo per il claim 2024 delle Nazioni Unite ‘Water for Peace’

Terre di Campania e le Figlie dell’Acqua il 22 marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua a Madonna dell’Arco.

Terre di Campania APS celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 nella cittadella mariana di Sant’Anastasia, con iniziative che occupano la settimana dal 15 al 22 marzo. Dopo l’anteprima svoltasi il 5 marzo presso Giulia Elite Cafè di Andrea Leonessa, la settimana dedicata all’acqua é iniziata il 15 marzo con l’inaugurazione del MUMAC, Museo delle Acque Campane. Il giorno 20 marzo, alle 18:00, si terrà un incontro, IL DONO DELL’ACQUA, in cui giornalisti, scrittori, medici, archeologi etc., racconteranno il rapporto con l’Acqua, in relazione alla propria storia professionale.

Il claim delle Nazioni Unite, Water for Peace, è indicatissimo in quest’anno martoriato dai conflitti internazionali, ed è nel segno della Pace che Terre di Campania, insieme con Padre Gianpaolo Pagano, Priore del Santuario Madonna dell’Arco, chiama nuovamente artisti e studenti a creare un racconto per immagini e portarlo all’attenzione del pubblico, al fine di condividere idee ed azioni per custodire l’Acqua.

L’installazione Artistica GOCCE D’ACQUA ha una lunga storia e Giuseppe Ottaiano, che da 5 anni porta avanti questa iniziativa, ha immaginato, per proseguire il progetto, “LE FIGLIE DELL’ACQUA” – ACQUA PER LA PACE: un lavoro a più mani, dove ciascuno studente ha dipinto una delle tessere che vanno a comporre un mosaico dell’acqua e per l’acqua, in cui l’idea é il risultato di più idee condivise, quasi una metafora della Vita.

Il 22 marzo, venerdì, data ufficiale del World Water Day, dalle ore 9:00, nell’Aula Polifunzionale della cittadella Mariana Santuario Madonna dell’Arco, verrà dunque esposta un’installazione artistica formata dai “mosaici dell’Acqua” prodotti dai Licei Artistici campani aderenti al progetto; i mosaici affiancheranno centinaia di gocce e gigantografie raffiguranti fiumi e laghi della regione Campania. Evento clou della mattinata sarà l’intervento, sul tema ONU Acqua per la Pace, di Nino Daniele, giornalista, scrittore e saggista, Promotore della Community Fermatevi, Resistenti per la Pace.

La mattinata si completerà con lo spettacolo teatrale Nell’Acqua, curato dalla compagnia La Ribalta, e con gli interventi musicali del Liceo Musicale Bruno Munari di Acerra. Saranno allestiti diversi ACTIVE POINT, presso il quali sarà possibile svolgere dei laboratori interattivi a tema, curati da: GORI S.p.A; Fondazione Anton Dohrn; Università Vanvitelli Dipartimento di Architettura; Università degli studi di Napoli – CeSMA, centri servizi Metrologica e tecnologici avanzati; Ordine delle Ostetriche delle Campania; Museo delle Streghe; MUMAC; Arch. Gimmy Devastato; Don Lino D’Onofrio; Liceo Munari indirizzo gestione delle acque e tutela ambientale; Associazione Vela Latina.

Partecipano alla realizzazione dell’installazione Le Figlie dell’Acqua i Licei artistici: “Caravaggio”, San Gennaro Vesuviano; “Giorgio De Chirico”, Torre Annunziata; “Enrico Medi”, Cicciano; Liceo Artistico Statale Di Napoli, Napoli; “Ferraris-Buccini”, Marcianise; “Righi Nervi Solimena”, Santa Maria Capua Vetere; “Alberto Galizia” Nocera Inferiore; “Francesco Saverio Nitti”, Portici; “Istituto d’arte San Leucio”, Caserta

Promuovono l’evento: Terre di Campania APS; GORI S.p.A

Patrocinano l’evento: Regione Campania, Comune Sant’Anastasia, Ente Idrico Campano, UNINA, OCF, Ordine della professione di Ostretrica provincia di Napoli, Forum Socio Sanitario Nazionale, AMCI Diocesana Nola, Fondazione Studi Tonioliani Campania.

Sostengono l’evento: Supermercati Piccolo, Corsi e Concorsi Polo Formativo, Green Energy Holding, Leonessa Giulia Elite Cafè, Kyla Caffè, Gruppo Puopolo, Palazzo Dominici, Di Perna/Generali, Lions Club Napoli Host 71, ISS Manlio Rossi Doria.

Media Partner: www.terredicampania.it