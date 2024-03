Le notti del Radiomobile-Da venerdì 22 marzo alle 23.00 per sei puntate su Rai 3

“112 – Le notti del Radiomobile”

Da venerdì 22 marzo alle 23.00 per sei puntate su Rai 3

Da venerdì 22 marzo, per sei appuntamenti in seconda serata, Rai 3 trasmetterà “112 – Le notti del Radiomobile”, una docuserie esclusiva che racconta in presa diretta il lavoro del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, il reparto che, giorno e notte, presidia le strade del nostro Paese.

Claudio Camarca si immerge nelle vicende quotidiane che si svolgono dietro i vetri delle gazzelle del 112, e dà vita ad una narrazione unica e coinvolgente che fotografa la dimensione umana, sociale e operativa del lavoro svolto dai militari del Radiomobile.

La docuserie, che si concentra su tre grandi città italiane – Milano, Roma e Napoli, offre uno sguardo intimo sulle storie personali dei Radiomobilisti e sulle drammatiche esperienze delle vittime coinvolte. Attraverso testimonianze toccanti e racconti avvincenti, la serie esplora la complessità e la varietà delle situazioni affrontate quotidianamente dalle forze dell’ordine.

Grazie ad accessi esclusivi all’Arma dei Carabinieri e la partecipazione dei procuratori generali Nicola Gratteri e Marcello Viola, lo spettatore viene accompagnato in una realtà ricca di sfumature, vivendo in prima persona le sfide affrontate dagli uomini e dalle donne che lavorano per garantire la sicurezza delle nostre strade.

“112 – Le notti del Radiomobile”, è un’idea di Claudio Camarca, prodotta da Alessandro Lostia per Indigo Stories e realizzata in collaborazione con il Comando Generale dei Carabinieri.

Autori: Nicola Vicinanza, Claudio Camarca

Regia: Claudio Camarca

Produttore esecutivo: Benedetta Baglioni

Delegato Rai: Fabrizio Tosini