Torre del Greco – La Randonnèe di Napoli in Villa Comunale

Domenica 17 marzo, nella riqualificata villa comunale Vincenzo Ciaravolo, è stato accolto l’arrivo dei primi ciclisti che quest’anno partecipano alla Randonnée di Napoli, pedalando lungo un percorso di circa 200km che ricalca, in senso inverso, quello della seguitissima tappa del Giro d’Italia 2023.

Ad accogliere tutti i partecipanti in villa comunale le associazioni torresi Wesuvio e Free Spirits on Tour, da sempre impegnate sul campo per lo sport e la mobilità sostenibile, oltre che nella promozione di percorsi cicloturistici nell’area vesuviana col progetto “Ciclovia del Vesuvio”. Il punto di ristoro è stato gestito da Gusto Vesuviano, associazione che si fa portavoce delle eccellenze enogastronomiche del territorio vesuviano.

“Sport e sensibilizzazione della cittadinanza ai temi della mobilità alternativa e sostenibile contraddistinguono la nostra attività da anni. L’appuntamento di domenica è stato un momento importante per spingere verso una maggiore affermazione dei temi legati alla mobilità e, allo stesso tempo, per mostrare ai partecipanti la bellezza della nostra città.” Luciano Palomba Pres. Free Spirits on Tour.

L’appuntamento si è svolto con il patrocinio morale del Comune di Torre del Greco e dell’Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasporti sostenibili.