Glasgow Rangers – Napoli 0-3, Spalletti: “Vittoria molto importante. Abbiamo dimostrato spessore tecnico e mentalità giusta”

“E’ stata una vittoria importantissima e faccio i complimenti ai miei giocatori”. Luciano Spalletti commenta con entusiasmo il successo azzurro a Glasgow:

“Bisognava temere molto la voglia di imporsi e di riscattarsi dei Rangers. Hanno cercato di imporre la loro fisicità e noi siamo stati bravi a condurre, invece, la gara secondo le nostre caratteristiche tecniche”.

“La prestazione è stata quella che volevamo, abbiamo messo in campo la qualità che abbiamo mostrato sempre sinora e ritengo che sia stata una prova di maturità per la squadra“.

“Su questo campo è difficile per tutti, poi per me è stata fondamentale la reazione dopo i due rigori sbagliati. Lì abbiamo dimostrato di avere spessore e personalità. E voglio anche evidenziare che Zielinski è stato il migliore in campo anche dopo i rigori”.

“Mi è piaciuto l’atteggiamento mentale, stiamo dando prova di crescita e anche chi è entrato lo ha fatto con grande lucidità e forza. Siamo soddisfatti e felici di ciò che stiamo facendo, ma dobbiamo stare tranquilli e lavorare. Siamo primi nel girone ma davanti a noi c’è ancora tanta strada davanti a noi”.