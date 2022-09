Glasgow Rangers – Napoli 0-3, le pagelle: Zielinski fa e disfa, Politano elettrico. Kvara indemoniato, Ndombele e Raspadori che impatto!!

MERET 6,5: nell’unico tiro veramente pericoloso dei Rangers si supera con una gran parata. Nella ripresa quasi mai impegnato, sembra aver recuperato fiducia dopo un’estate in discussione. Certezza

DI LORENZO 6: resta abbastanza bloccato, nessuna sbavatura e qualche diagonale per dare man forte ai centrali. Rischia poco o nulla. Prudente

RRAHMANI 6: partenza da brivido con una giocata folle in area. Poi controlla bene gli attaccanti scozzesi, per la verità poco incisivi. Spavaldo

KIM 6,5: dopo 10 secondi si perde Morales che salta indisturbato e da due passi grazia Meret. Sarà l’unico neo di una serata tutto sommato tranquilla. Solido

MARIO RUI 6,5: poche preoccupazioni in fase difensiva, accompagna costantemente l’azione dialogando bene con Kvara sulla sinistra. Propositivo (dal 77′ OLIVERA 6,5: entra bene in partita confezionando l’assist per il gol di Raspadori con un bel triangolo nello stretto. Ficcante)

ANGUISSA 7: altra gara di livello. Recupera tanti palloni e fa da collante tra mediana e attacco con i suoi inserimenti. Ruba palla e serve Ndombele per lo 0-3. Dirompente

LOBOTKA 7: ormai giocatore fondamentale per gli azzurri. Elude la pressione avversaria avviando l’azione con la solita calma olimpica. Veloce di gamba e di pensiero. Direttore d’orchestra

ZIELINSKI 6: meriterebbe 7 per l’ottima prestazione condita da un incrocio dei pali ed un assist visionario per Simeone che si guadagna il penalty. Pesano i due errori dal dischetto che per fortuna non incidono sul risultato. Fa e disfa (dall’83’ NDOMBELE 7: gli bastano pochi minuti per scacciare le critiche dopo le prime uscite stagionali. Entra con cattiveria e dinamismo, avvia l’azione che porta allo 0-2. Si mette in proprio calando il tris. Esaltante)

POLITANO 7: macina kilometri sulla fascia facendo bene in entrambe le fasi. Annullato il gol sulla ribattuta dopo l’errore di Zielinski, si presenta poi lui dal dischetto e non sbaglia. Tanto sacrificio in ripiegamento. Elettrico (dal 79′ ZERBIN s.v.)

SIMEONE 6,5: protegge bene palla e dialoga alla perfezione con i compagni. Vicino al gol nel primo tempo, si procura il rigore attaccando bene la profondità. Riferimento (dal 77′ RASPADORI 7: si ripete dopo il gol decisivo contro lo Spezia con la rete che chiude il match. Sinistro chirurgico al culmine di una bella combinazione con Olivera. Scatenato)

KVARA 7: non segna ma come al solito semina il panico. Supera sistematicamente l’uomo, fa quel che vuole ubriacando il diretto marcatore. Gli è mancata solo un po’ di precisione. Indemoniato (dal 90′ ELMAS s.v.)