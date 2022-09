Napoli – Meret: “Sono felice del mio momento e voglio crescere qui”

“Sono felice del momento che sto attraversando e vorrei crescere ancora tanto come portiere del Napoli“. Alex Meret parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed esprime le sue sensazioni dopo questo lusinghiero inizio stagione.

Si inizia dal successo a Glasgow:

“Abbiamo conquistato una vittoria importante su un campo molto caldo. Loro hanno spinto tanto, noi siamo stati bravi a controllare la gara, siamo rimasti equilibrati e lucidi e poi abbiamo colpito nella ripresa“.

“E’ stata bella e decisiva la mia parata nel primo tempo perchè ha consentito poi di ribattere la loro aggressività e prendere la gara in mano col passare dei minuti”.

“E’ stata una prova di maturità e siamo molto contenti di come stiamo procedendo sia in Champions che in campionato. Ma siamo solo all’inizio e sappiamo che ci sono ancora tantissime partite“.

“Probabilmente ci mancano i punti persi con il Lecce, però nel complesso ci stiamo esprimendo benissimo e dobbiamo continuare su questa strada“.

E’ anche un momento di grande soddisfazione per te dopo le tante voci in estate:

“Io sono fatto così, sono un ragazzo calmo e concentrato sul lavoro. Non ascolto le parole che arrivano dall’esterno, penso solo a migliorarmi e dare il massimo. Sono felice per come è iniziata la stagione, adesso devo continuare e crescere ulteriormente“.

“Io sono un portiere poco appariscente ma so dirigere la difesa a modo mio. E’ chiaro che sono giovane e devo maturare, avrò tempo e modo per perfezionare ogni aspetto del mio ruolo“.

Davanti a te è arrivato Kim, ti senti protetto col nuovo inserimento del coreano?

“E’ un difensore forte che mi ha impressionato tantissimo. Ha potenza, anticipo, colpo di testa, è davvero una sicurezza per il reparto“.

Spalletti di ha fatto i complimenti in conferenza:

“Sono contento perchè quando si ha continuità e fiducia del tecnico le cose procedono sempre meglio. Però, ripeto, non ho fatto ancora nulla, voglio consolidare il mio ruolo da titolare e restare molto concentrato perché c’è ancora da fare le cose al massimo“.

Come procede la convivenza tecnica con Sirigu?

“Salvatore è un gran portiere e una splendida persona. Per noi è importantissima avere con noi un uomo con tale carisma ed esperienza calcistica. E’ una figura fondamentale anche all’interno dello spogliatoio“.

Sei diventato recentemente papà, quale altro desiderio vorresti si esaudisse in futuro?

“La serenità, la salute e continuare a crescere nella porta del Napoli. Poi tutti lavoreremo per un grande sogno calcistico e cercheremo di raggiungere l’obiettivo che desiderano tutti i nostri tifosi…”