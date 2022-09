Glasgow Rangers – Napoli: 0-3. Politano, Raspadori e Ndombelè fanno volare il Napoli in Europa!

Finisce 3-0 per il Napoli a Glasgow, la gara che ha visto gli azzurri opposti ai padroni di casa dei Rangers. Partita molto combattuta sin dai primi minuti, con le squadre che si affrontano a viso aperto: maggior possesso di palla del Napoli, pericolosissimi gli scozzesi in ripartenza. Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, ma c’è un episodio che cambia la gara: al 56’ Zielinski lancia in profondità Simeone, Sands lo atterra: rigore ed espulsione (doppio giallo). Zielinski lo sbaglia 2 volte, ma da quel momento è solo Napoli. Politano, Raspadori e Ndombelè mettono poi il sigillo ad una partita che regala il primo posto a Spalletti nel girone: primo in campionato ed in Champions.

Tabellino

Glasgow Rangers – Napoli: 0-3 (pt 0-0)

GLASGOW RANGERS (3-5-2): McGregor; Lundstram, Goldson, Sands; Tavernier (dal 82’ Kamara), Arfield (dal 72’ Matondo), S. Davis (dal 83’ Tillman), Jack (dal 63’ King), Barisic; Kent, Morelos (dal 72’ Colak). All. Van Bronckhorst

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim, Mario Rui (dal 77’ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 82’ Ndombele); Politano (dal 77’ Zerbin), Simeone (dal 77’ Raspadori), Kvaratskhelia (dal 89’ Elmas). All. Spalletti

GOL: 69’ rig. Politano, 87’ Raspadori, 91’ Ndombele

AMMONITI: Morelos, Lundstram, Politano, Sands, Tavernier

ESPULSI: 55’ Sands

NOTE: Zielinski sbaglia due volte un rigore al 55’

Arbitro: Antonio Matheu Lahoz (SPA)

Foto Pagina FB Uefa Champions League