Germania – Droga nelle banane: per errore dal porto di Anversa 95 chili di cocaina finiscono in 11 supermercati

In 11 supermercati tedeschi i dipendenti hanno scoperto scatole di banane contenenti panetti di cocaina. In totale sono stati individuati 95 chili di droga per un valore di mercato di oltre 7 milioni di euro. All’origine, un errore al porto di Anversa. Secondo la polizia dello stato tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, i dipendenti di due negozi situati a Mönchengladbach hanno scoperto blocchi di cocaina in scatole di banane il 10 settembre, prima di allertare immediatamente la polizia. Lo stesso giorno sono state scoperte scatole di banane contenenti cocaina anche nei negozi di Duisburg, Krefeld, Viersen, Heinsberg e Neuss, tutti di supermercati Aldi. Secondo le indagini della polizia tedesca, la droga veniva consegnata al magazzino centrale del discount, da dove venivano distribuiti a diversi supermercati. “Il carico di banane proveniva dal Sud America ed è stato consegnato via mare al porto di Anversa”, spiega la polizia. “Uno dei trafficanti di droga deve aver commesso un grosso errore”, scrive il quotidiano tedesco Bild. Tutto indica , rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che qualcosa è andato storto nel porto di Anversa durante il ritiro o la consegna della droga.