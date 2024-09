Napoli – Palermo 5-0, le pagelle: Ngonge protagonista, Neres scatenato. McTominay forza della natura

CAPRILE 6: prove generali in vista del campionato alla luce dello stop di Meret. Poco impegnato, unico neo un’uscita a vuoto molto rischiosa. Avventato

MAZZOCCHI 6,5: spinge tantissimo, con Neres alimenta una catena di destra molto offensiva. Tanto lavoro anche in ripiegamento. Stantuffo

RAFA MARIN 6: tiene bene la posizione provando anche a costruire da dietro. Non manca qualche sbavatura, si becca un giallo nel finale. Da rivedere

JUAN JESUS 6,5: trova il gol di testa, per il resto presidia bene concedendo poco agli avversari. Ritrovato

SPINAZZOLA 6,5: tante sgroppate e affondi di livello. Si dimostra in forma fisica eccellente, bene anche in copertura. Centometrista

GILMOUR 6,5: impegnato sia in costruzione che nel fare filtro. Tocca tanti palloni, duetta bene con Lobotka dimostrando che possono anche giocare insieme. Jolly

LOBOTKA 6,5: si abbassa per costruire il gioco da dietro, come sempre guida la manovra con maestria. Elude sempre la pressione avversaria aprendo spazi per i compagni. Creativo (dal 56′ ANGUISSA 6: entra a gara in cassaforte, si limita a gestire palla senza strafare. Risparmio energetico)

NERES 7: solita scheggia impazzita. Pennella il cross per la rete di Juan Jesus. Tante giocate di qualità, alla fine trova anche il primo gol in azzurro. Scatenato (dal 76′ KVARA s.v.)

RASPADORI 6: non si vede tanto in zona gol ma si posizione dietro Simeone trovando buone trame. Tanto movimento. Volenteroso (dal 76′ MCTOMINAY 7: impatto devastante. Trova la rete al primo pallone toccato con un grande inserimento. Sfiora la doppietta colpendo la traversa con un potente destro. Forza della natura)

NGONGE 7,5: Conte gli dà spazio e lui lo ripaga con una doppietta in 12 minuti. Prima sorprende un Sirigu non impeccabile, poi lo fulmina con una conclusione bella angolata. Protagonista (dal 56′ ZERBIN 6: prova a partecipare alla festa azzurra ma non trova il guizzo giusto. Pimpante)

SIMEONE 6,5: sempre nel vivo del gioco. Spreca una ghiotta chance, in area si fa sempre sentire. Con caparbietà regala a Neres la palla del 4-0. Lottatore (dal 76′ LUKAKU 6,5: serve l’assist per il gol del 5-0, prova a mandare in gol anche Zerbin. Ispirato)