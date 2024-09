San Giuseppe Vesuviano – Estorce 2.000 euro, fermato uomo appartenente a nota organizzazione criminale

Si comunica che, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, per estorsione aggravata dal metodo mafioso, un uomo appartenente ad una nota organizzazione criminale della zona.

L’arresto è avvenuto all’esito di servizi di osservazione svolti da personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano a riscontro di informazioni acquisite da persone informate sui fatti, vittime delle ripetute pressioni estorsive da parte del prevenuto.

Il soggetto è stato sorpreso all’esterno di un bar subito dopo aver ricevuto dalla vittima la somma di 2000 euro da lui pretesa. Quando gli agenti lo hanno fermato, l’indagato aveva ancora i soldi in tasca.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare e sarà sottoposta al giudizio di convalida del giudice per le indagini preliminari: il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.