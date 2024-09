Devozioni Festival a Torre del Greco: Peppe Barra a Palazzo Vallelonga

È partita il 24 settembre la terza edizione di Devozioni Festival a Torre del Greco, ideato e diretto da Gigi Di Luca nell’ambito del progetto “Tra il Vesuvio e il Mare l’Arte è Circolare” che intende valorizzare la città corallina attraverso musica, sport, arte e storie da raccontare.

Il Festival nasce come occasione per porre l’attenzione a tutte le forme di devozione, l’impegno verso la vita, verso un percorso di pace, di integrazione, un percorso di discussione e confronto per lo sviluppo di riflessioni ed analisi che aspirino al benessere spirituale.

Per l’edizione 2024, incentrata sulla devozione intesa come passione per la vita, come appartenenza e fedeltà alle proprie idee, sono in programma spettacoli, concerti e momenti di incontro e dibattito.

“Con questo festival diamo attenzione a tutte le forme di devozione, alle passioni individuali e collettive che sanno tutelare la tradizione e l’impegno verso la vita – afferma il direttore artistico – la rassegna guarda al bisogno dell’uomo attraverso storie di altri uomini che per la vita hanno dato tanto. La musica, l’arte e lo sport possono ancora veicolare e diffondere concetti di pace e di fratellanza, di amore verso l’altro”.

Domenica 29 settembre ospiteremo a Palazzo Vallelonga – alle ore 18,00 – l’incontro “Devozioni Popolari” con il cantante e attore teatrale Peppe Barra, icona della cultura partenopea, che si racconterà al pubblico prima di esibirsi ai Molini Marzoli.

L’ingresso è gratuito e fino ad esaurimento posti.