Frattamaggiore – Seguivano partita di calcio in un bar: sanzionati titolare e 10 avventori

Ieri sera gli agenti del Commissariato Frattamaggiore, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio in centro storico finalizzati all’applicazione delle norme anti-Covid, hanno identificato 133 persone sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché non indossavano la mascherina.

Inoltre, in via Roma, i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar e 10 avventori poiché sorpresi, all’interno dell’attività, a seguire un incontro di calcio in tv senza rispettare il distanziamento sociale e a consumare bevande alcoliche. Per il locale è stata disposta la chiusura per un giorno.