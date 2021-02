Napoli – Controlli ai “baretti” e sul lungomare, sanzionate 4 persone senza mascherina

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti-Covid nella zona dei “baretti” e del lungomare Caracciolo, hanno identificato 26 persone sanzionandone 4 poiché prive della mascherina di protezione.

Nel corso dell’attività, inoltre, in via Bisignano una persona è stata segnalata amministrativamente poiché trovata in possesso di circa 0,5 grammi di marijuana.