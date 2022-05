Foggia – Turris: 2-0. Ko allo Zaccheria, finisce la stagione dei corallini

C’è rammarico per la Turris. Due pali e parecchie occasioni da gol per gli uomini di Caneo che però non riescono a trovare la rete in quel di Foggia.

Grandissimo primo tempo da parte dei corallini che colpiscono due pali. Secondo tempo un po’ sotto tono, ma mai schiacciati dai satanelli.

Primo tempo

Al 3′ occasione Turris. Retropassaggio sbagliato di un difensore del Foggia, Longo recupera il pallone e calcia ma colpisce il palo.

Al 18′ ci prova Ferrante dai 20 metri, il pallone finisce di poco fuori.

Al 24′ Tascone ci prova da una punizione dal limite, palla di poco alta.

Al 35′ ci prova ancora Tascone dai 25 metri, ma Dalmasso manda in angolo.

Al 38′ l’occasione più grande del match capita a Merola, che ricevuto un cross dalla sinistra colpisce di testa, il pallone sfiora il palo.

Secondo tempo

Al 68′ Di Grazia riceve un cross da Garofalo che di testa non trova la rete.

Al 77′ la sblocca il Foggia con Di Grazia che riceve da Garofalo e appoggia in rete.

Al 78′ la palla non entra. Ci prova Leonetti in rovesciata, salva Dalmasso.

Al 89′ il Foggia chiude la partita. Garofalo calcia, Perina salva, ma Curcio si ritrova il pallone sui piedi e realizza il raddoppio.

Finisce così la stagione dei corallini, che dopo un girone d’andata a dir poco perfetto, crollano nel girone di ritorno ma chiudono lo stesso all’ottavo posto. Si fermano al primo turno dei playoff contro un Foggia che non si è dimostrato tanto superiore.

Il tabellino:

FOGGIA-TURRIS

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Rocca (21’st Garofalo), Petermann (45’st Rizzo Pinna), Di Paolantonio; Merola (42’st Girasole), Ferrante (21’st Di Grazia), Curcio. All: Zeman.

A disp: Alastra, Vitali, Maselli, Turchetta, Tuzzo, Martino, Nicolao.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Esempio, Varutti; Ghislandi (35’st Nunziante), Tascone, Bordo (17’st Finardi), Loreto (17’st Pavone); Giannone (35’st Nocerino), Longo, Leonetti (44’st D’Oriano). All: Salvatore (Caneo squalificato).

A disp: Abagnale, Colantuono, Zanoni, Lame, Rosolino, Iglio.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata.

NOTE: ammoniti Sciacca, Tascone, Garattoni, Curcio, Di Pasquale.