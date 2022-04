Turris – Verso la gara con il Foggia: Tascone torna in gruppo

Prosegue, al “Liguori”, il lavoro della Turris in preparazione della gara playoff sul campo del Foggia in programma domenica pomeriggio (ore 17,30).

Assente dal terreno di gioco, ma vicino al gruppo, capitan Di Nunzio, cui è stata immobilizzata la spalla sinistra e che, come noto, salterà la sfida dello “Zaccheria” insieme agli squalificati Franco e Zampa.

Da questa mattina è invece tornato ad allenarsi con i compagni Simone Tascone dopo aver saltato la gara con la Paganese per un trauma contusivo al piede destro ed aver alternato, nei primi giorni della settimana, sedute di fisioterapia al lavoro in piscina. Gli esami di controllo cui è stato sottoposto nel pomeriggio di mercoledì hanno dato il via libera al suo rientro in gruppo.

Il programma settimanale, intanto, proseguirà con sedute mattutine fino alla rifinitura di sabato.