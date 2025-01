Fiorentina- Napoli: 0-3. Conte sbanca il Franchi con un tris firmato da Neres, Lukaku e Mc Tominay

Il Napoli batte la Fiorentina per 3-0 grazie alle reti di Neres, Lukaku e Mc Tominay. Con la vittoria di stasera gli azzurri guidati da Antonio Conte chiudono il girone d’andata a 44 punti, con una media da scudetto.

Partita ben giocata dal Napoli che, dopo 10 minuti prendono le misure alla Viola e comandano la partita. Nel Primo tempo decisiva una supe giocata di Neres, che, dopo uno scambio con Lukaku, penetra in area avversaria e batte di destro un incolpevole De Gea. Nella ripresa gli azzurri sono bravi a sfruttare gli errori dei difensori gigliati per chiudere la gara: al 54° Lukaku trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo ingenuo di Moreno su Anguissa; al 68° è invece Comuzzo a sbagliare, mettendo la palla del 3-0 sui piedi di Mc Tominay.

Tabellino

Fiorentina- Napoli: 0-3 (pt 0-1)

FIORENTINA (3-4-2-1) – De Gea; Moreno (59′ Colpani), Comuzzo, Ranieri; Dodo, Adli (79′ Cataldi), Mandragora (73′ Richardson), Parisi (59′ Gosens); Beltran (79′ Kouamè), Sottil; Kean. A disp: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Valentini, Kayode, Gudmundsson, Ikone,Caprini. All.: Raffaele Palladino.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhamani, Olivera (89′ Raspadori); Anguissa, Lobotka (89′ Gilmour), McTominay; Neres (86′ Ngonge), Lukaku (73′ Simeone), Spinazzola (86′ Mazzocchi). A disp: Contini, Caprile, Rafa Marin, Gioielli, Zerbin. All: Antonio Conte

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Marcatori: 29′ Neres, 54′ Lukaku, 68′ McTominay (N)

Ammoniti: Di Lorenzo (N).