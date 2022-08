Fiorentina – Napoli 0-0, le pagelle: bene i centrali difensivi e Anguissa. Attacco spuntato

MERET 6: male su una presa bassa nel primo tempo quando non blocca la sfera, per il resto mai seriamente impegnato. Preciso nel far ripartire l’azione con i piedi dalle retrovie. Da rilanciare

MARIO RUI 6: non rischia molto in fase difensiva, si spinge molto in avanti per accompagnare la manovra. Qualche buon cross e tanta cattiveria agonistica soprattutto nell’ultima fase di gara. Grintoso

RRAHMANI 6,5: sempre puntuale e pulito nelle chiusure, non lascia spazi a Jovic. Pericoloso di testa sui calci piazzati. Colonna

KIM 6,5: dimostra anche oggi grande personalità e piedi educati. Nella ripresa rischia con un paio di anticipi a vuoto su Kouame ma nel complesso disputa una buona gara. Baldanzoso

DI LORENZO 6: non arriva molto sul fondo, resta più bloccato del solito. Contributo prezioso nelle diagonali e sulle palle aeree. Presente

ANGUISSA 6,5: gioca a tutto campo recuperando tanti palloni. Nonostante l’ammonizione dopo due minuti, piuttosto severa, non tira mai indietro al gamba. Emblematica la chiusura su Saponara nel finale di partita. Piovra

LOBOTKA 6: esce sempre con grande maestria palla al piede per avviare la manovra azzurra, cala un pò nella ripresa ma è sempre nel vivo del gioco. Perno (dal 78′ NDOMBELE s.v.)

ZIELINSKI 5,5: non riesce a trovare i varchi giusti tra le linee, partecipa attivamente alla manovra ma si vede poco negli inserimenti. Spento (dal 61′ RASPADORI 6,5: ottimo impatto sul match, va vicino al gol chiamando Gollini alla gran parata. Dialoga bene con i compagni e fa sempre i movimenti giusti. Prova a dare la scossa. Elettroshock)

LOZANO 5: tanto movimento ma poca sostanza. Si divora un gol fatto mandando a lato di testa una bellissima pennellata di Kvara. Manca lucidità negli ultimi sedici metri. Annebbiato (dal 70′ POLITANO 5,5: prova qualche scorribanda delle sue ma spesso sbaglia la scelta finale portando troppo palla. Confusionario)

OSIMHEN 5,5: fa a sportellate con la difesa viola ma fatica a trovare spazi e profondità. Non ottiene molti palloni giocabili, gol annullato a parte non risulta pericoloso più di tanto. Imbrigliato (dal 78′ SIMEONE s.v.)

KVARA 6: passo indietro rispetto alle precedenti uscite in una gara non facile. Prova sempre a saltare l’uomo con risultati alterni. Bellissima la palla sprecata da Lozano sotto porta, non ha vita facile con i viola che lasciano poco campo. Corrente alternata (dal 61′ ELMAS 5,5: incide poco, non un grande impatto col match. Tocca pochi palloni senza lasciare il segno. Invisibile)