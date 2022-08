Fiorentina – Napoli: 0-0. Pari con rammarico per gli azzurri: al Franchi Lozano e Raspadori sfiorano la rete della vittoria

Finisce a reti inviolate la gara giocata all’Artemio Franchi tra Napoli e Fiorentina. Partita dagli alti toni agonistici, con la Viola che nel primo tempo ha bloccato le fonti di gioco di Spalletti con un pressing asfissiante. Dal canto suo il Napoli è venuto fuori alla distanza, andando più volte vicino alla rete del meritato vantaggio: clamoroso l’errore al 51°, praticamente a porta vuota, di Lozano, che di testa ha vanificato un preziosissimo cross di Kvara. All’82° c’è voluto un super Gollini per negare la rete a Raspadori. Nel primo tempo, gol annullato ad Osimhen per un millimetrico fuorigioco.

Se è vero che in quel di Firenze un punto non è da disprezzare, di contraltare c’è da dire che per occasioni da rete il Napoli avrebbe meritato nettamente la vittoria. Azzurri nel gruppone delle prime con 7 punti.

Tabellino

Fiorentina – Napoli: 0-0

FIORENTINA: Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta (69′ Igor), Biraghi (80′ Terzic) Bonaventura (69′ Maleh), Amrabat, Barak, Ikoné (59′ Kouame), Sottil (80′ Saponara), Jovic. All. Italiano

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (78′ Ndombele), Zielinski (61′ Raspadori), Lozano (71′ Politano), Kvaratskhelia (61′ Elmas), Osimhen (78′ Simeone). All. Spalletti

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Note: ammoniti Anguissa, Martinez, Jovic, Raspadori, Ndobele