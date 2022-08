Fiorentina – Napoli 0-0, Spalletti: “Partita giocata a viso aperto, ma abbiamo avuto una palla gol clamorosa con Lozano”

“E’ stata una partita aperta, giocata uomo contro uomo a viso aperto”. Luciano Spalletti commenta così il pareggio del Franchi.

“La Fiorentina ha giocato con grande forza, è stata una partita molto fisica e aggressiva. Noi siamo stati bravi a prendere il palleggio col passare dei minuti ma poi i passaggi conclusivi si sono rivelati sempre troppo morbidi”.

“La prestazione è stata buona ma ci voleva maggiore determinazione in fase conclusiva. Poi abbiamo avuto una occasione clamorosa con Lozano e credo che lì si debba centrare la porta, non possiamo sbagliare una occasione così”.

“Il pareggio è positivo per come è nato, perchè era una partita difficilissima che poi si è rivelata complicata. Però devo dire che se avessimo avuto maggiore lucidità in fase finale di azione, allora avremmo potuto far nostra la gara”.

Poi un commento amaro del tecnico sull’ambiente: “Ho trovato uno stadio che mi ha urlato parolacce, riferite a mia madre, per 90 minuti. Mi dispiace ricevere certe offese proprio nella mia città. E’ stato un esempio di grande maleducazione”.