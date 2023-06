Fabriano – Paura alla stazione: auto sfonda la vetrata della sala d’attesa

Una scena degna di un film d’azione a Fabriano, in provincia di Ancona, dove nel primo pomeriggio del 13 giugno un’auto è piombata all’interno sfondando la vetrina della sala d’attesa della stazione ferroviaria ed è piombata sui binari. Al volante, una donna di circa 70 anni che avrebbe avuto un malore alla guida e, per questo, avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo sul binario 1. Fortunatamente nessuno degli avventori sembrerebbe abbia subito conseguenze anche se nel video che sta circolando sui social si vede uno dei clienti che con prontezza riesce ad evitare il peggio. Attoniti anche i presenti. Subito il traffico ferroviario è stato interrotto. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia ferroviaria e i carabinieri. La donna, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata portata all’ospedale di Fabriano in codice rosso. Ingenti i danni. Ecco il link delle immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza che hanno immortalato quei momenti: https://www.itemfix.com/v?t=79ge3b