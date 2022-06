Ercolano – Su uno scooter rubato tentano di fuggire, arrestato 32enne e denunciato 33enne

A Ercolano i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per ricettazione F.C*, 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato un 33enne del posto incensurato.

I militari notano i due a bordo di uno scooter e gli intimano di fermarsi per controllarli. Non si fermano e inizia l’inseguimento che termina poco dopo a via Aldo Moro. I Carabinieri bloccano i 2 e dagli accertamenti risulta che lo scooter sul quale erano erano a bordo è stato rubato ad aprile nell’Arenaccia. Il mezzo è stato restituito alla legittima proprietaria mentre l’arrestato è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

* NATO A TORRE DEL GRECO (NA) IL 19 MAGGIO 1990