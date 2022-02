Ercolano – Buonajuto: “Proseguono i lavori al Molo Borbonico, presto potremmo pedonalizzare l’intera area”

Proseguono i lavori nell’area del Molo Borbonico di Villa Favorita ad Ercolano. Nella mattinata di lunedì il sindaco Ciro Buonajuto ha effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare l’andamento dell’intervento.

Il Molo Borbonico è interessato da un progetto di riqualificazione e ammodernamento che interessa la zona dell’esedra e di via Marittima. I lavori riguardano la messa in sicurezza dell’area, attraverso il rivestimento e l’adeguamento dei muri, oltre che all’ammodernamento del sistema di illuminazione e di un nuovo arredo urbano.

“Un’opera di riqualificazione attesa dai cittadini e che interessa una delle zone più suggestive della città. L’intervento di riqualificazione permetterà di rilanciare l’intera area ed è propedeutico ad un progetto più articolato che riguarda l’intero tratto di costa. Nei giorni scorsi in giunta abbiamo dato via libera all’individuazione di dieci nuove concessioni balneari. Allo stesso tempo siamo impegnati nella presentazione di un progetto in Città Metropolitana, insieme ad altri comuni, per prevedere la realizzazione di una pista ciclabile che corra lungo la linea di costa e che possa essere inserita in una delle missioni del PNRR. Senza dimenticare il progetto di allungamento del pontile per agevolare l’attracco dei traghetti del metrò del mare” – dichiara il primo cittadino.

Gli interventi in corso di completamento al Molo Borbonico rappresenteranno “un passo avanti importante verso la realizzazione di una grande area pedonale che possa mettere in collegamento il Parco Inferiore di Villa Favorita con il mare” – conclude Buonajuto.