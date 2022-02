Torre del Greco – Il PD attacca: “Una delle pagine più buie della storia politica ed amministrativa, parola agli elettori”

“Questa amministrazione comunale è a dir poco disastrosa. Siamo tutti testimoni di una delle più buie pagine della storia politica ed amministrativa di Torre del Greco. Richiamare le incompetenze nella gestione della raccolta rifiuti e dello spazzamento è superfluo, perché sono sotto gli occhi di tutti. Raccogliamo quotidianamente i disagi dei cittadini, anche per le cose più banali, come ad esempio per chi deve rinnovare una carta d’identità e deve attendere tempi ingiustificabili” – dichiara Salvatore Romano, segretario cittadino del PD.

“Quindi – prosegue Romano – questa amministrazione sarà giudicata e mandata a casa dagli stessi cittadini, testimoni di uno sfacelo e di una a dir poco cattiva gestione che non può più continuare”.

“Pertanto – chiude Romano – come già ripetutamente ho fatto in passato, rivolgendomi sia ai consiglieri che, piuttosto che preoccuparsi dei disastri amministrativi che stanno compiendo, cercano di mistificare la posizione da sempre chiara e netta assunta dal PD di Torre del Greco, e sia ai consiglieri che continuano ad assistere a questo scempio senza essere in grado di mettere in campo alcuna azione trasparente, propositiva ed ultimativa per porvi fine, ribadisco che il PD continuerà a far sentire la propria voce di ferma e convinta opposizione all’attuale amministrazione comunale, fino a quando la parola non sarà finalmente restituita agli elettori”.

Il segretario del Pd di Torre del Greco e il Direttivo di circolo