Boscoreale – Aggiudicata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale

È stata aggiudicata in via definitiva la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, che costerà circa 218.000 euro.

“Si è finalmente concluso il tortuoso iter amministrativo che ha condotto all’aggiudicazione della gara per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza in città – commenta il sindaco Antonio Diplomatico –. Il raggiungimento di questo obiettivo programmatico è un successo per la mia amministrazione, conseguito con tenacia e determinazione. Un ringraziamento rivolgo al caposettore lavori pubblici che con me ha creduto fin da subito in questo obiettivo che è essenziale per la sicurezza della città. Nei prossimi giorni – aggiunge il Sindaco – si terrà un tavolo tecnico con i rappresentanti locali delle forze dell’ordine per mettere a punto nel dettaglio il progetto di collocazione delle telecamere di ultima generazione che saranno installate su tutto il territorio cittadino”.