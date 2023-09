Ercolano – Buonajuto: ‘Buon lavoro al neo procuratore di Napoli Nicola Gratteri’

“Buon lavoro al neo procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. La sua nomina arriva in un momento molto delicato nella lotta alla criminalità organizzata. Sono sicuro che l’esperienza maturata sul campo, in tutti questi anni, unita al suo senso delle istituzioni, saranno determinanti per garantire la sicurezza in tutta l’area metropolitana di Napoli” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto (Italia Viva) sindaco di Ercolano.