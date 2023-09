Ercolano – Proseguono i lavori per la costruzione dei nuovi loculi cimiteriali a prezzi calmierati

Prenderanno il via nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione dell’estensione del terzo lotto del cimitero di Ercolano che prevede la realizzazione di altri 348 loculi per tumulazione, che si vanno ad aggiungere ai precedenti loculi per resti mortali e nicchie cinerarie.

“L’intervento, come quelli precedenti, – spiega il sindaco Ciro Buonajuto – non prevede costi per il Comune e nasce da un project financing con una finalità sociale. Infatti nel progetto abbiamo voluto stabilire prezzi calmierati, soprattutto per venire incontro alle esigenze delle famiglie”.