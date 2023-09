Per raggiungere tutti, l’amministrazione ha deciso di predisporre una lettera inviata ai presidi delle scuole cittadine e pubblicata anche nella home page del sito internet del Comune ( www.comune.torredelgreco.na.it ). “Desideriamo rivolgere – è scritto ancora – il nostro più sincero augurio a ciascun componente della comunità scolastica torrese. Ai dirigenti scolastici, guide infaticabili ed insostituibili, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza. Siamo sicuri che questo inizio segnerà l’avvio di una proficua collaborazione, al fine di rendere sempre di più le nostre scuole presidio educativo e patrimonio della comunità territoriale. Ai docenti, nella consapevolezza delle difficoltà e delle fatiche che accompagnano le vostre giornate, auguriamo un anno scolastico in cui gustare appieno la bellezza della professione che avete scelto con passione. Il vostro tempo e la vostra cura sono preziosi per consentire a ciascuno di fiorire, secondo i propri tempi e la propria unicità. Guardiamo insieme a voi ad ogni studente con la speranza e la fiducia con cui si guarda ad un piccolo seme, consapevoli di avere la responsabilità di contribuire a formare le future generazioni di cittadini. Ai collaboratori scolastici, al personale Ata e di segreteria auguriamo un anno proficuo. Consapevoli del ruolo strategico ed essenziale svolto, vi chiediamo di continuare ad essere ‘porte aperte’ che aiutano ciascuno a sentirsi a casa, sperimentando la bellezza di essere membri di una famiglia, quella scolastica, che è parte fondamentale di una comunità più grande: la città. Ai genitori, che con ansia e attesa vivono l’avvio del nuovo anno scolastico, esprimiamo il nostro più sincero augurio. Sappiamo bene che ogni inizio è foriero di preoccupazioni e difficoltà, ma accompagnando i vostri figli a Scuola svolgete quel compito prioritario di aprirli alle bellezze del mondo. Il nostro auspicio è che possiate sempre di più sentire gli istituti scolastici come presidi territoriali vicini ed in supporto alla vostra funzione educativa. A voi, cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi, rivolgiamo il nostro pensiero più affettuoso perché siete voi i veri protagonisti. Per chi affronta il primo giorno di scuola speriamo che l’incontro con questo nuovo mondo possa essere una esperienza bella ed entusiasmante e possa generare un ricordo positivo che vi accompagnerà nel futuro. A tutti i nostri ragazzi auguriamo di vivere il tempo della scuola come opportunità di incontri propizi, di relazioni costruttive, di nuove conoscenze, di curiosità e passione. Auspichiamo che l’impegno di ciascuno di noi possa contribuire a farvi sentire la Scuola come il luogo nel quale crescere come ‘onesti cittadini’, appassionati del bene comune e desiderosi di spendere per la propria terra le competenze raggiunte e nel quale sentirvi accolti e motivati ad esprimere sempre di più la vostra unicità”.