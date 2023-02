Eintracht – Napoli 0-2, le pagelle: Osimhen strepitoso, Lozano fotonico. Di Lorenzo sontuoso

MERET 6: termina la gara con i guanti puliti, i tedeschi non lo impegnano quasi mai. Immacolato

DI LORENZO 7,5: è diventato un giocatore di caratura europea. Avvia l’azione del primo gol, sigla il raddoppio con un piazzato chirurgico nell’angolino al culmine di un’azione bellissima. In fase difensiva non rischia niente. Sontuoso

KIM 7: legge le azioni con un intelligenza tattica fuori dal comune. Energico e puntuale nelle chiusure, gli avversari gli rimbalzano addosso. Muraglia

RRAHMANI 6,5: meno appariscente rispetto a Kim ma regolare e continuo come sempre. Non bada all’estetica, nessuna sbavatura. Concreto

OLIVERA 6,5: alimenta la catena di sinistra con Kvara, macina kilometri sulla fascia garantendo velocità e fisicità. Poderoso

ANGUISSA 7: gioca con un’intensità incredibile. Ruba palla, rifinisce, si inserisce, sa fare tutto. Si becca un brutto pestone che costa il rosso a Kolo Muani. Esagerato (dal 79′ NDOMBELE s.v.)

LOBOTKA 7: ormai non fa più notizia. Tocca tantissimi palloni mantenendo sempre la stessa lucidità e qualità fino alla fine. Detta i tempi spadroneggiando in mediana. Spettacolare

ZIELINSKI 6,5: non trova molti varchi per gli inserimenti ma partecipa tanto al gioco smistando molti palloni. Verticalizza quando può. Generoso

LOZANO 7,5: asfalta la difesa tedesca con sgroppate supersoniche. Bellissima la palla per il gol di Osimhen, ne mette anche un’altra ma la rete del nigeriano viene annullata. Colpisce un palo, in campo aperto sembra sia in sella ad un motorino. Fotonico (dal 79′ ELMAS s.v.)

OSIMHEN 7,5: timbra il cartellino anche stasera, accompagnando in rete un assist al bacio di Lozano. Lotta come un ossesso su ogni pallone. Si guadagna il rigore fallito da Kvara, trova anche il raddoppio ma era in offside. Strepitoso (dall’84’ SIMEONE s.v.)

KVARA 6: non è in grande giornata, non solo per il penalty sbagliato. Il controllo e il tacco a servire Di Lorenzo in occasione del raddoppio valgono però il prezzo del biglietto. Sbaglia molto rispetto al solito. Perdonato (dall’84’ POLITANO s.v.)