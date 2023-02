Eintracht Francoforte – Napoli: 0-2. Il Napoli vola anche in Champions: quarti più vicini con Osimhen e Di Lorenzo

Brilla anche in Europa la stella del Napoli. Azzurri devastanti alla Deutche Bank Arena di Francoforte: a decidere il solito gol di Osimhen ed un’azione da play station finalizzata dal capitano Di Lorenzo. Partita senza storia, con gli azzurri che prendono il comando del gioco, costringendo gli avversari a giocare solo di rimessa. Primo episodio al 34’: Lozano colpisce il palo, sul prosieguo dell’azione fallo su Osimhen e calcio di rigore: dal dischetto Trapp si oppone a Kvara. Passano 4 minuti ed il Napoli passa: ancora Lozano per Osimhen che non sbaglia. Due minuti dopo azione fotocopia, ma stavolta il numero 9 azzurro è in leggero fuorigioco: gol annullato. Nella ripresa stesso copione: Napoli padrone del campo ed avversari in balia degli azzurri. Al 58’ l’Eintracht resta in 10 per l’espulsione di Kolo Muani. Al 65’ partita chiusa: azione da manuale del Napoli, tacco di Kvara per Di Lorenzo e palla in buca d’angolo. Col doppio vantaggio il Napoli controlla la gara, andando vicino in più occasioni alla terza rete.

MVP per l’UEFA uno scatenatissimo Lozano.

Vittoria importantissima, che proietta gli azzurri verso i quarti di Champions League: sarebbe la prima volta per la società partenopea nella sua storia.

Tabellino

Eintracht Francoforte – Napoli: 0-2 (pt 0-1)

EINTRACHT FRANCOFORTE: Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka, Buta (70′ Knauff), Sow, Kamada, Max (92′ Lenz), Lindstrom (70′ Borrè), Gotze (81′ Alidou), Kolo Muani. All. Glasner

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa (80′ Ndombele), Lobotka, Zielinski, Lozano (80′ Elmas), Kvaratskhelia (84′ Politano), Osimhen (84′ Simeone). All. Spalletti

Arbitro: Dias (Portogallo)

Marcatori: 40′ Osimhen, 65′ Di Lorenzo

Note: espulso Kolo Muani al 58′ per gioco violento. Ammoniti Kim, Goetze, Elmas