Deiulemar – Revocatoria banca maltese accolta per oltre 360 milioni di euro: fondi sequestrati

La Curatela è lieta di comunicare che la nota revocatoria è stata accolta per l’importo di € 361.174.000,00 oltre interessi e spese legali.

La Curatela reputa doveroso ringraziare l’Avv. Monica Ceravolo che ne ha difeso le ragioni dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, a quello di Milano ed alle Sezioni Unite della Suprema Corte, nonché l’avv. Livio Persico, difensore anch’egli davanti alle Sezioni Unite, ed infine tutti coloro che con la loro fiducia ne hanno costantemente sostenuto l’operato.

La sentenza è esecutiva e i fondi sono sequestrati, ma per legge non è possibile procedere a riparti se non all’esito del complessivo iter del giudizio.