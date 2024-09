Proprio in virtù di tutto questo, e per venire incontro alle esigenze di coloro i quali non sono riusciti a formalizzare l’iscrizione entro luglio, l’amministrazione ha deciso di riaprire le procedure di accesso al servizio di trasporto pubblico a partire da lunedì 30 settembre, in anticipo rispetto a novembre (data comunicata inizialmente). L’ha fatto con un avviso redatto dall’ufficio pubblica istruzione nel quale viene spiegato che “le nuove richieste di iscrizione saranno sottoposte a specifica istruttoria ed accolte solo nei limiti dei posti rimasti eventualmente disponibili per ciascuna linea, secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza”, specificando che “le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Autoroute, accessibile all’indirizzo https://scuolabustdg.autoroute.it/portalecittadino/login ” servendosi di Spid o carta d’identità elettronica. Nel caso si abbia diritto alla riduzione della quota di iscrizione, sarà necessario caricare certificazione Isee 2024 in corso di validità. Per tutti gli altri dettagli, è possibile consultare l’avviso presente nella sezione Urp Informa del sito del Comune ( www.comune.torredelgreco.na.it ) o rivolgersi allo sportello front-office appositamente istituito dalla ditta Angelino spa (che gestisce per conto dell’ente il servizio di trasporto scolastico) aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 in via Calastro 37.