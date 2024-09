Missione del Ministro Antonio Tajani in Montenegro e Macedonia del Nord

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, si recherà domani in missione in Montenegro e Macedonia del Nord, dove incontrerà le massime autorità dei due Paesi per ribadire il costante impegno italiano per la crescita, la stabilità e le prospettive di integrazione europea della regione dei Balcani Occidentali.

“I Balcani Occidentali sono una priorità della nostra politica estera cui dedichiamo costante attenzione, anche a livello multilaterale, presiedendo il gruppo Amici dei Balcani che riunirò nuovamente a New York tra qualche giorno” ha dichiarato il Ministro. “Con le missioni e i business forum realizzati con tutti i Paesi dell’area stiamo aprendo nuove strade per rafforzare l’export e gli investimenti delle aziende italiane”, ha aggiunto Tajani.

A Podgorica il Ministro Tajani incontrerà il Presidente della Repubblica Jakov Milatović, il Primo Ministro Milojko Spajić e il Ministro degli Esteri Ervin Ibrahimović. “Lavoriamo per rafforzare ulteriormente i nostri storici legami con il Montenegro. Con la creazione di un apposito comitato congiunto diamo piena attuazione all’Accordo di collaborazione strategica che il Presidente Berlusconi firmò nel 2010. Le due sponde dell’Adriatico si avvicinano sempre di più” ha dichiarato il Ministro Tajani.

“L’integrazione delle infrastrutture e dei mercati energetici è un volano di crescita, uno straordinario ponte che avvicina i Balcani all’Unione Europea. L’auspicato raddoppio dell’elettrodotto sottomarino realizzato da Terna contribuirà a rendere il Montenegro un vero e proprio snodo energetico della regione e rafforzerà la sicurezza degli approvvigionamenti” ha aggiunto Tajani, che aprirà i lavori del Tavolo Energia Italia-Montenegro a Podgorica.

In Macedonia del Nord, il Ministro Tajani incontrerà la Presidente della Repubblica, Gordana Silijanovska-Davkova, il Presidente del Parlamento Afrim Gashi, il Primo Ministro Hristijan Mickoski e il Ministro degli Esteri e del Commercio Timčo Mucunski. “La Macedonia del Nord è un partner chiave per garantire un futuro di prosperità e stabilità per l’intera regione dei Balcani Occidentali. Lavoriamo affinché si superi ogni ostacolo lungo il percorso di Skopje verso l’adesione all’Unione Europea. C’è un potenziale molto ampio per rafforzare ulteriormente le nostre relazioni bilaterali a cominciare dalla cooperazione nei settori strategici e ad alto valore aggiunto” ha aggiunto Tajani.