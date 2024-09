Norvegia – Aquila reale attacca una bambina di 20 mesi

Un’aquila reale ha attaccato una bambina di 20 mesi in Norvegia, costringendo sua madre e un vicino a respingere il rapace, che alla fine è stato ucciso da un guardiacaccia. Lo hanno riferito i media norvegesi. La bambina, che stava giocando nella fattoria di famiglia a Trøndelag, nella Norvegia centrale, quando l’aquila si è avventata su di lei. Il padre ha riferito all’emittente pubblica NRK che la bimba ha avuto bisogno di punti di sutura sulla parte posteriore della testa mentre il suo viso è stato graffiato dagli artigli del rapace. ” L’aquila è apparsa dal nulla e ha afferrato la nostra figlia più piccola “, ha detto il padre. “Sua madre si precipitò dentro e afferrò l’aquila, ma dovette lottare per lasciarla andare. Anche un vicino è corso ad aiutarla”, ha aggiunto. Il guardiacaccia Per Kare Winterdahl, che ha ucciso l’aquila, ha detto a NRK che l’aquila aveva trattato la bambina come se fosse una “preda”. Ha spiegato che la madre e il vicino con in mano un bastone, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” erano riusciti a tenere lontano l’animale dalla bambina, “ma l’aquila continuava a tornare”.