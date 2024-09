Frattamaggiore – Sorpreso con la droga, fermato 19enne

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un gruppo di persone che, con fare guardingo, stava entrando in un appartamento sito in uno stabile di via Genuino.

Preso atto di quanto accertato, i poliziotti si sono determinati ad effettuare un controllo presso l’abitazione in questione, in uso ad un uomo dove, all’interno di una stanza, hanno scoperto un laboratorio per il taglio ed il confezionamento della droga. Difatti, la successiva attività di ricerca ha consentito di rinvenire, ben occultati, 9 involucri di hashish del peso di 500 grammi circa, 14 involucri di cocaina del peso di 14 grammi circa, 4.985 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata, 3 bilancini di precisione, 3 telefoni cellulari, 2 coltelli con lame intrise di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 19enne di Frattamaggiore con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.