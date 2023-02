Crotone – Turris: 0-0. I corallini resistono all’assedio grazie ad un super Fasolino

Pari importantissimo per la Turris, che a Crotone sforna una prestazione difensiva sontuosa, complici anche i miracoli di Fasolino e i grandi interventi difensivi di Frascatore e Di Nunzio.

Primo tempo

Al 6′ primo squillo del Crotone. Tribuzzi si accentra e calcia a giro, ma il pallone non gira a sufficienza e finisce a lato.

Al 12′ Crotone vicino al vantaggio. Cross di Tribuzzi per D’Urso che in acrobazia colpisce la traversa.

Al 25′ si fa pericolosa la Turris. Miceli crossa sul secondo palo per Leonetti, ma l’attaccante corallino non riesce ad impattare e la sfera finisce sul fondo.

Al 33′ grande occasione per il Crotone. Cernigoi riceve in area di rigore da Tribuzzi, ma calcia alto da buona posizione.

Al 34′ rete annullata a Tribuzzi. Cross di Chiricò sul secondo palo per l’esterno del Crotone che realizza, ma era in offside.

Al 45′ clamorosa occasione per i padroni di casa. Vitale si trova a tu per tu con Fasolino, ma si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore della Turris.

Secondo tempo

Al 63′ clamorosa occasione per il Crotone. D’Errico crossa per Gomez che riceve e colpisce il palo.

Al 64′ rete annullata ancora al Crotone. D’Ursi devia in rete un cross, ma il gioco era fermo per fuorigioco.

Al 73′ ancora pericoloso il Crotone con Cuomo che colpisce di testa ma il pallone finisce di poco alto.

Al 76′ si salva ancora la Turris grazie ad un super Fasolino. Chiricò salta diversi giocatori, si immola in area, ma non riesce a realizzare grazie ad una grandissima parata dell’estremo difensore corallino.

Al 89′ che occasione per il Crotone. Chiricò calcia dal limite dell’area, calcia, deviazione di Frascatore, ma Fasolino compie un miracolo e salva ancora il risultato.