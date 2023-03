Turris – A. Cerignola: 2-1. Leonetti-Maniero: la Turris ritrova la vittoria!

Torna a vincere la Turris in casa e lo fa contro un ottimo Cerignola. Primo tempo ad alti ritmi, parte bene il Cerignola ma alla prima occasione la Turris punisce, poi pari degli ospiti e Maniero la decide a 10 minuti dalla fine del primo tempo. Da segnalare 3 reti annullate, una per la Turris e due per il Cerignola.

Primo tempo

Al 1′ subito due occasioni per il Cerignola. La prima capita sulla testa di Tascone che riceve sul secondo palo, ma di testa non riesce a battere Fasolino. Riconquistano palla subito gli ospiti e Malcore calcia in diagonale. Respinge un attento Fasolino.

Al 10′ la sblocca la Turris. Contessa crossa al centro per Leonetti che salta più in alto di tutti e di testa batte Saracco.

Al 12′ Malcore trova subito il pari con un gran colpo di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 24′ pareggia il Cerignola con Achik che vince un contrasto con Frascatore si accentra e calcia sul primo palo battendo Fasolino.

Al 32′ ghiotta occasione per la Turris. Angolo dalla sinistra, cross di Giannone e di testa Vitiello colpisce, ma non trova la porta per pochissimo.

Al 35′ tornano in vantaggio i corallini. Lancio di Franco dalla metà campo, controlla bene Leonetti, serve Maniero sul filo del fuorigioco che non può fare altro che segnare.

Al 43′ ancora una grande occasione per la Turris. Dagli sviluppi di un corner, il pallone dopo una serie di rimpalli arriva a Maniero che in rovesciata non trova la via della rete per colpa di una deviazione decisiva di Russo.

Al 44′ realizza il tris la Turris con Frascatore, ma l’arbitro annulla.

Secondo tempo

Al 54′ si divora il gol del pari Capomaggio che a porta vuota impatta male e spedisce il pallone fuori.

Al 66′ ci prova Malcore dal limite dell’area, Fasolino non trattiene, ma il pallone finisce in angolo nonostante un brivido.

Al 80′ Leonetti viene servito al limite dell’area, ma fallisce clamorosamente un aggancio che avrebbe portato quasi sicuramente alla rete.

Al 81′ ci prova Rizzo da fuori area, ma il pallone finisce a lato.

Al 90′ occasione per il Cerignola. Dagli sviluppi di un cross il pallone resta in area di rigore, ma nessun calciatore ospite riesce a ribadire in rete.

Al 92′ altro gol annullato al Cerignola per fuorigioco.