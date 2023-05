Coppa Italia – L’Inter batte 2-1 la Fiorentina e alza la coppa

Allo stadio “Olimpico” di Roma Fiorentina e Inter si affrontano per conquistare la Coppa Italia Frecciarossa. Partono subito forte i toscani che dopo solo due minuti si portano in vantaggio: Bonaventura serve sulla sinistra Ikonè che di prima intenzione mette il pallone in mezzo trovando sul secondo palo Nico Gonzalez, puntuale all’appuntamento col gol. All’11’ è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa, ma il destro di Amrabat da fuori area esce di poco. L’Inter costruisce al 24’ una grande occasione quando Dzeko, servito da Lautaro Martinez, si presenta solo davanti a Terracciano, calciando però alto. Al minuto 28 i nerazzurri trovano il pari. Bzozovic serve in profondità Lautaro Martinez, tenuto in gioco da Milenkovic, il numero 10 dell’Inter controlla e con un destro preciso supera Terracciano. Passano 9 minuti e Lautaro firma la doppietta personale, portando in vantaggio l’Inter con una perfetta girata di prima su assist di Barella.

Nella ripresa la prima occasione è di marca viola, ma Cabral di testa non riesce a dare forza al pallone che termina tra le braccia di Handanovic. Sul ribaltamento di fronte Dzeko prova a servire Lautaro Martinez a centro area, trovando però la chiusura di Dodo. Al 28’ ci riprova la Fiorentina con Nico Gonzalez, Handanovic risponde presente sul primo palo. Due minuti dopo Biraghi calcia dal limite dell’area, ma la palla termina di poco alta. Al minuto 31 discesa sulla destra di Lukaku, palla in mezzo dove arriva per primo Gosens, senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 34’ grande occasione viola con Jovic che si libera bene in area, ma trova l’ottima risposta di Handanovic. Passano due minuti ed è ancora Jovic a rendersi pericoloso con un colpo di testa che finisce di poco a lato. La Fiorentina ci prova fino alla fine, ma i ragazzi di Simone Inzaghi resistono e conquistano la Coppa Italia Frecciarossa.

Per l’Inter, che aveva vinto la passata edizione, si tratta del nono successo nella competizione.